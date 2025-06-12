عزلة رقمية شاملة في غزة بعد استهداف الاحتلال للمسار الرئيس لشبكة الاتصالات

انقطعت خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بشكل كامل في قطاع غزة، عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر للمسار الرئيس والأخير المتبقي من شبكة الألياف الضوئية.
وأوضحت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية – في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم – أن هذا الاستهداف أدى إلى عزلة رقمية شاملة، امتدت لتشمل محافظات جنوب ووسط القطاع، لتنضم إلى مدينة غزة وشمال القطاع اللذين يعانيان من الانقطاع منذ يومين.
وأكدت الغرفة أن هذا التطور يمثل تصعيدًا خطيرًا وممنهجًا يستهدف البنية التحتية لقطاع الاتصالات، حيث أدى إلى تعطيل الجهود الفنية لإصلاح الأعطال، ومنع الوصول إلى المسارات البديلة أو صيانتها، بفعل القيود التي يفرضها الاحتلال.
كما أشارت إلى أن الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي، ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات وشبكات الاتصالات، إلى جانب استمرار الحظر على إدخال قطع الغيار الخاصة بمعدات الاتصالات والمولدات الكهربائية، زاد من تعقيد الأزمة وقيد بشكل كبير محاولات استعادة الخدمات.
وجددت الغرفة دعوتها إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية للتدخل العاجل من أجل تأمين وصول الطواقم الفنية إلى مواقع الأعطال، والسماح بإدخال المعدات والمواد الحيوية اللازمة، لضمان عودة واستمرارية خدمات الاتصالات في القطاع.