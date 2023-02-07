الإمارات.. محمد بن راشد يعلن إجراء تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية

بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إجراء تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.
واعتمد "آل مكتوم" تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات، وتعيين سالم بن خالد القاسمي وزيرًا للثقافة والشباب في الدولة، وهو مندوب الدولة لدى اليونسكو وخريج برنامج القيادات، وتعيين حصة بو حميد ونورة الكعبي وزيرتيْ دولة في الحكومة الاتحادية.
ووفق صحيفة "البيان" شَمِلَ التعديل تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في الحكومة؛ حيث قادت "مريم" جهودًا مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في متابعة كل التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة.
هذا بالإضافة إلى تعيين عمر بن سلطان العلماء -بجانب مهامه الحالية- كوزير للذكاء الاصطناعي؛ ليكون مديرًا عامًّا لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وكذلك تعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيسًا لمجلس التنافسية ومكلفًا بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرَبَ "آل مكتوم" عن الشكر والتقدير "لحصة بو حميد ونورة الكعبي" على جهودهما المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية؛ لافتًا إلى أنه سيتم تكليفهما بملفات جديدة، مع تمنياته للوزراء الجدد بالتوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. مُبديًا تفاؤله بالقادم الأجمل في دولة الإمارات.