الإمارات.. محمد بن راشد يعلن إجراء تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية

وأعرَبَ "آل مكتوم" عن الشكر والتقدير "لحصة بو حميد ونورة الكعبي" على جهودهما المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية؛ لافتًا إلى أنه سيتم تكليفهما بملفات جديدة، مع تمنياته للوزراء الجدد بالتوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. مُبديًا تفاؤله بالقادم الأجمل في دولة الإمارات.