بينهم 17 من منتظري المساعدات.. استشهاد 35 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على غزة اليوم

استشهد 35 فلسطينيًا، بينهم 17 من منتظري المساعدات، فيما أُصيب العشرات بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار توغل الدبابات الإسرائيلية وسط مدينة غزة.