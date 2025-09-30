العالم
بينهم 17 من منتظري المساعدات.. استشهاد 35 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على غزة اليوم
المدفعية تواصل قصفها العنيف لمنطقة الجامعات ومحيط المستشفيات وسط نزوح عشرات العائلات
استشهد 35 فلسطينيًا، بينهم 17 من منتظري المساعدات، فيما أُصيب العشرات بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار توغل الدبابات الإسرائيلية وسط مدينة غزة.
وفي السياق، واصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمنطقة الجامعات ومحيط المستشفيات بمدينة غزة، ما أجبر عشرات العائلات الفلسطينية على النزوح باتجاه جنوب القطاع.