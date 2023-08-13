محملة بمواد مخدرة.. القوات المسلحة الأردنية تسقط مسيرة كانت قادمة من سوريا

وتعد عمّان أن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة نحو 375 كيلومترًا، بات بمثابة "عملية منظمة" تستعين بطائرات مسيرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ولاسيما أن سوريا تعد مصدرًا بارزًا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.