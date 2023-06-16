3 قتلى وعشرات الجرحى جرّاء إعصار "تورنادو" في تكساس الأمريكية

وأشارت تقارير إلى أن "تورنادو" دمَّر أبراج اتصالات في بيريتون، كما أدّى إلى انقطاعاتٍ للتيار الكهربائي، تاركاً نحو 50 ألف مستهلك، بلا كهرباء في تكساس وولاية أوكلاهوما المجاورة، وفقاً لموقع poweroutage.us.