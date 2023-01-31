هنغاريا تتهم السويد بـ"الغباء" بعد إقدام متطرف على حرق مصحف في ستوكهولم

اتّهمت هنغاريا، يوم الثلاثاء، السويد بـ"الغباء" على خلفية إقدام متطرّف على حرق مصحف في ستوكهولم في واقعة دفعت تركيا إلى تعليق مفاوضات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.