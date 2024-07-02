نصف المساعدات لم يصل غزة.. إشارة أممية للمنع الإسرائيلي وتحذير من "خطر كبير"

ولفت إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطراً كبيراً، وخاصة على الأطفال، مشيراً إلى مقتل طفلة في الـ 9 من عمرها في خان يونس، السبت الماضي، بسبب هذه الذخائر.