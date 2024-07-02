نصف المساعدات لم يصل غزة.. إشارة أممية للمنع الإسرائيلي وتحذير من "خطر كبير"

قالت الأمم المتحدة، إن إسرائيل منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المرسلة إلى شمال قطاع غزة في يونيو الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ الإثنين، أوضح فيه أن النازحين في غزة يعانون نقصاً كبيراً في مواد الإيواء أو الإمدادات الحيوية.
وأشار إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية عبر بوابة كرم أبو سالم الحدودية يكاد يكون مستحيلاً بسبب المشكلات الأمنية ونقص الوقود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفت إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطراً كبيراً، وخاصة على الأطفال، مشيراً إلى مقتل طفلة في الـ 9 من عمرها في خان يونس، السبت الماضي، بسبب هذه الذخائر.
وأضاف، أن إسرائيل منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المخطط لها إلى شمال غزة، البالغ عددها 115 مهمة خلال يونيو.