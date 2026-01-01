قتلى ومصابون جراء حريق في منتجع تزلج بسويسرا

أفادت الشرطة السويسرية، الخميس، بأن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء اندلاع حريق لم يُعرف سببه بعد في حانة بمنتجع كرانس-مونتانا للتزلج بجنوب غرب البلاد.
وأوضحت الشرطة في بيان أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل وأن حظرا جويا فُرض فوق المنتجع.
وأضافت أن الانفجار وقع عند الساعة 1:30 صباحا (00:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك خلال احتفالات رأس السنة.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من قوات الشرطة والإطفاء والإنقاذ توجهت فورا إلى موقع الحادث.
وأكدت وسائل إعلام محلية حدوث وفيات وإصابات، دون أن تتوافر على الفور أرقام رسمية عن عدد الضحايا.