قتلى ومصابون جراء حريق في منتجع تزلج بسويسرا

أفادت الشرطة السويسرية، الخميس، بأن ⁠عددا من الأشخاص لقوا ‌حتفهم وأصيب آخرون جراء اندلاع حريق لم يُعرف سببه ‍بعد في حانة بمنتجع ‍كرانس-⁠مونتانا للتزلج بجنوب ‍غرب البلاد.