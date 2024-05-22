"نفدت أعذارك جو".. ديمقراطيون يدعون "بايدن" إلى التنحي لصالح "هاريس"

ويأتي تحسن وضع "هاريس" في وقت محوري في الحملة، وبالنسبة للرئيس، أدى تحديد موعد أول مناظرتين رئاسيتين في 27 يونيو، أي قبل الموعد المعتاد في التقويم الانتخابي، إلى تجدد التكهنات بشأن تخلي الديمقراطيين عن "بايدن" في المؤتمر، حيث يعتقد البعض أن توقيت المواجهة مع دونالد ترامب، قبل أسابيع عديدة من التجمع في شيكاغو في 19 أغسطس، يهدف إلى منح الديمقراطيين بعض المرونة. ومن المعتقد أنه إذا كانت المناظرة كارثة كاملة، فسيكون لدى الحزب ما يكفي من الوقت لإعادة التجمع والنظر في بديل قبل مؤتمرهم.