"نفدت أعذارك جو".. ديمقراطيون يدعون "بايدن" إلى التنحي لصالح "هاريس"

أعذار الرئيس جو بايدن تنفد، بينما يواصل العديد من الديمقراطيين، بمن فيهم كتاب الأعمدة مثل، إزرا كلاين من صحيفة "نيويورك تايمز"، وديفيد إغناتيوس من صحيفة "واشنطن بوست"، دعوة "بايدن" إلى إنهاء محاولة إعادة انتخابه، لقد كانت حجته التقليدية أنه لا يمكنه القيام بذلك، خوفًا من أن تحل محله كامالا هاريس الأقل شعبية كمرشحة ديمقراطية للرئاسة في عام 2024، لكن هذا تغيّر، فنائبة الرئيس "هاريس" تقوم بالحملة النشطة الشاملة، التي لا يستطيع الرئيس إدارتها، وتلتقي بشكل يومي تقريبًا مع مجموعات النساء للحديث عن الإجهاض، ومجموعات السود للحديث عن العدالة العرقية.
وتسافر "هاريس" بلا كلل إلى الولايات المتأرجحة لتوزيع الأموال والبرامج، وتنسب إلى إدارة بايدن-هاريس -مع التركيز على "هاريس"- الفضل في تمرير مشاريع قوانين الإنفاق الهائلة، التي تقع في صميم حملة الإدارة، كما تستضيف "هاريس" أيضًا بشكل متكرر ديمقراطيين مهمين في منزلها في واشنطن، وتتعرف على وسطاء السلطة المهمين. بهدوء، خارج الرادار، حتى عندما يتم تجاهلها فعليًا من قبل المحللين والمعلقين الجمهوريين، تؤتي جهود "هاريس" ثمارها، وفقًا للكاتبة في صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية ليز بيك.
وترى "بيك" أن تصنيفات الموافقة الإجمالية لـ"هاريس" البالغة 38٪ (صافي 11٪ غير موافق) في المتوسط اليوم، تعد أفضل قليلًا من تلك الخاصة برئيسها (صافي 17٪ غير موافق)، وقد تحسنت منذ بداية العام، عندما كان صافي رفضها أعلى من 17٪، في حين لم يتحسن "بايدن"، ومن المهم أن تظهر الاستطلاعات الأخيرة أنها أكثر شعبية لدى الناخبين السود -حيث عانى "بايدن" من تراجع خطير- أكثر من الرئيس.
ويمكن لـ"هاريس" تقديم حجة قوية بأنها يمكنها الاستمرار في أجندة "أوباما-بايدن" وأنها تتمتع بصحة جيدة، وقادرة على الخدمة لأربع سنوات أخرى، إذا كان جزء كبير من عدم شعبية "بايدن" يرجع إلى عمره، فإن "هاريس" ستكون ترقية كبيرة.
ويأتي تحسن وضع "هاريس" في وقت محوري في الحملة، وبالنسبة للرئيس، أدى تحديد موعد أول مناظرتين رئاسيتين في 27 يونيو، أي قبل الموعد المعتاد في التقويم الانتخابي، إلى تجدد التكهنات بشأن تخلي الديمقراطيين عن "بايدن" في المؤتمر، حيث يعتقد البعض أن توقيت المواجهة مع دونالد ترامب، قبل أسابيع عديدة من التجمع في شيكاغو في 19 أغسطس، يهدف إلى منح الديمقراطيين بعض المرونة. ومن المعتقد أنه إذا كانت المناظرة كارثة كاملة، فسيكون لدى الحزب ما يكفي من الوقت لإعادة التجمع والنظر في بديل قبل مؤتمرهم.
وتُعد استطلاعات الرأي الأخيرة، التي تظهر تقدم الرئيس السابق "ترامب" في الولايات المتأرجحة الحاسمة؛ كارثة في نوفمبر، ليس فقط بالنسبة لـ"بايدن"، ولكن ربما أيضًا للمرشحين في الاقتراع أدناه، ويفيد أن المرشحين لمجلس الشيوخ المعرضين للخطر في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا ونيفادا يبتعدون عن الرئيس؛ خوفًا من أن يتم سحبهم إلى أسفل من أعلى التذكرة.
ولكن ماذا عن كل هذه الانتخابات التمهيدية؟ هل من الممكن التخلي عن "بايدن"؟ الجواب نعم؛ خلال المؤتمر الديمقراطي، يمكن للحزب من الناحية الفنية اختيار مرشح آخر إذا انسحب "بايدن" من السباق أو إذا تم إقناع غالبية المندوبين بأن الرئيس لم يكن على مستوى المهمة.
هناك حوالي 4000 مندوب سيختارون مرشح الحزب، وما يقرب من 700 مندوب فائق يتدخلون فقط إذا لم يكن هناك فائز واضح في الجولة الأولى من التصويت، لا يوجد التزام قانوني لأي من هؤلاء المندوبين بدعم بايدن. في حالة وقوع كارثة -مثل مشكلة صحية، أو هزيمة مُهينة في المناظرة- يمكن للأغلبية اختيار شخص ما ليحل محل الرئيس، أو، يمكن للحزب أخيرًا إقناع "بايدن" بالتنحي جانبًا، لقد توقع بعض المحللين السياسيين أنه سيفعل ذلك منذ شهور، بالنظر إلى عمره وهشاشته وتراجع شعبيته.