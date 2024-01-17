بعد انتهاكها أراضي العراق وباكستان.. إيران: الدفاع عن سيادتنا "حق شرعي"

وقال "أشتياني": "إن الأولوية للدبلوماسية، لكننا سنتخذ إجراءات إذا لم نصل لنتيجة كما حدث في العملية الأخيرة"، في إشارة إلى الضربات التي نفذتها إيران في العراق وباكستان، وفقًا لـ"فرانس برس".