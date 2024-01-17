بعد انتهاكها أراضي العراق وباكستان.. إيران: الدفاع عن سيادتنا "حق شرعي"

اعتبر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم (الأربعاء)، أن لإيران الحق الشرعي في الدفاع عن سيادة أراضيها في حال تعرضت لتهديد من أي جهة؛ وذلك غداة انتهاكها سيادة باكستان وقصف مواقع داخلها.
وقال "أشتياني": "إن الأولوية للدبلوماسية، لكننا سنتخذ إجراءات إذا لم نصل لنتيجة كما حدث في العملية الأخيرة"، في إشارة إلى الضربات التي نفذتها إيران في العراق وباكستان، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعلنت باكستان أمس أن ضربة إيرانية على أهداف داخل باكستان أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، ووصفت الهجوم بأنه انتهاك غير مبرر للمجال الجوي للبلاد.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران شنّت هجومًا صاروخيًا على مجموعة مسلحة تدعى "جيش العدل" في باكستان، وقالت إنها تأتي في إطار "محاسبة من تعرضوا لأمنها القومي".