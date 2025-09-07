إسرائيل تمهد لهجوم واسع النطاق على مدينة غزة.. تصاعد التوترات مع مصر ومخاوف إنسانية

ولا يقتصر تأثير الهجوم المرتقب على غزة ومصر، بل يهدد بإشعال توترات إقليمية أوسع، فالعلاقات المصرية-الإسرائيلية، المستندة إلى اتفاقية كامب ديفيد، تواجه اختبارًا جديدًا، كما أن الوضع قد يؤثر على المفاوضات الدولية بشأن مستقبل القطاع، فالولايات المتحدة، التي يتابع رئيسها دونالد ترامب الوضع عن كثب، دعت إلى ضبط النفس، لكنها لا تمارس ضغوطًا حقيقية على القرار الإسرائيلي، فكيف ستتطور هذه الأزمة، وهل ستتمكن الجهود الدبلوماسية من منع تصعيد كارثي؟