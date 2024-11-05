استشهاد 4 فلسطينيين جرّاء عدوان إسرائيلي على مدن وقرى شمال الضفة الغربية

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على عدة مدن وقرى شمال الضفة الغربية، إلى أربعة شهداء.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيَّيْن في غارة جوية نفّذتها مسيَّرة للاحتلال في قرية مثلث الشهداء؛ جنوب مدينة جنين- شمال الضفة الغربية، متزامنة مع القصف الجوي، في عملية عسكرية واسعة في بلدة قباطية قضاء جنين، وسط حملة دهمٍ وإطلاق نارٍ صوب الفلسطينيين، كما استُشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلاً في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس- شمال الضفة الغربية.
في سياقٍ متصلٍ، اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة قضاء مدينة طوباس، وسط عمليات تدمير واسعة للمنازل والبنية التحتية في المخيم.