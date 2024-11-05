استشهاد 4 فلسطينيين جرّاء عدوان إسرائيلي على مدن وقرى شمال الضفة الغربية

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيَّيْن في غارة جوية نفّذتها مسيَّرة للاحتلال في قرية مثلث الشهداء؛ جنوب مدينة جنين- شمال الضفة الغربية، متزامنة مع القصف الجوي، في عملية عسكرية واسعة في بلدة قباطية قضاء جنين، وسط حملة دهمٍ وإطلاق نارٍ صوب الفلسطينيين، كما استُشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلاً في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس- شمال الضفة الغربية.