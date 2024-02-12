واشنطن تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل في الوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين "إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع"، مضيفاً: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل".