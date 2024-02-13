بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ" الأمريكي يقرُّ مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

وجرت الموافقة بأغلبية 70 صوتًا مقابل رفض 29 عضوًا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسيوفر ذلك مبلغًا إضافيًّا بقيمة "60.1" مليار دولار لكييف، وبذلك يصل إجمالي الدعم الأمريكي إلى أكثر من "170" مليار دولار، بالإضافة إلى "14.1" مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حماس.