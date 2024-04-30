مصدر: اتفاق هدنة غزة بات وشيكاً وقد يكتمل خلال بضعة أيام

وأضاف أن هذه العقبة يمكن تجاوزها من خلال عدد أيام التهدئة، التي يمكن التوافق عليها، حيث أن المطروح ستة أسابيع وقد يتم تقليص هذه الأيام إذا لم تتمكن "حماس" من إطلاق سراح أكثر من 20 محتجزًا.