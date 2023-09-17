القوات الروسية تسقط مسيرات فوق القرم وبلغورود.. وأوكرانيا تتقدم صوب باخموت

ويأتي هذا بينما قال الجنرال ألكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية الأحد إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية كليشتشفكا في الشرق على الطرف الجنوبي من باخموت والتي أعلنت القوات الروسية السيطرة عليها في يناير الماضي، مضيفًا في منشور عبر تلغرام: "تم تطهير كليشتشفكا من الروس وتحريرها".