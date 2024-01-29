أمريكا تُخصِّص مكافأة للإدلاء بمعلومات عن وزير داخلية في عهد "البشير"

و"الجنجويد" هي ميليشيات سابقة، انبثقت منها قوات الدعم السريع، وشاركت في العديد من الفظائع، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد.. وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.