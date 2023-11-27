كوريا الشمالية ترسل قوات إلى المنطقة منزوعة السلاح مع جارتها الجنوبية

وردّاً على إطلاق القمر، الذي أجّج التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت سيول أنها تُعلق جزئياً العمل بالاتفاق، الذي يهدف إلى تخفيف التوترات عند الحدود، ما دفع بيونغ يانغ إلى التوقف كلياً عن تطبيق الاتفاق.