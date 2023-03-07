بلهجة صارمة نادرة.. الصين تحذر أمريكا من الانزلاق نحو "الصراع والمواجهة"

يشار إلى أن الصين نادرًا ما تلجأ إلى انتقاد الولايات المتحدة علناً أو بشكل مباشر، مما يعني أن تحذير وزير الخارجية الصيني يمثّل أحدث علامة على تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ السياسة الأمريكية امس الاثنين.