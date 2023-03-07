بلهجة صارمة نادرة.. الصين تحذر أمريكا من الانزلاق نحو "الصراع والمواجهة"

أصدر وزير الخارجية الصيني تشين جانج، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا للولايات المتحدة الأمريكية، مفاده أن البلدين قد يتجهان نحو الصراع والمواجهة ما لم تغير واشنطن نهجها تجاه بكين .
يشار إلى أن الصين نادرًا ما تلجأ إلى انتقاد الولايات المتحدة علناً أو بشكل مباشر، مما يعني أن تحذير وزير الخارجية الصيني يمثّل أحدث علامة على تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ السياسة الأمريكية امس الاثنين.
وتناقلت وسائل الإعلام الامريكية اليوم تحذيرات الوزير الصيني ، التي قال فيها ‘إن على واشنطن أن تغير سياساتها الخاطئة تجاه الصين أو يتسبب ذلك في إشعال الصراع والمواجهة بين البلدين .
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر صحفي في بكين خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني ، حيث قال تشين: "تصور الولايات المتحدة ووجهات نظرها تجاه الصين مشوهة بشكل خطير ، وتعتبر الصين منافستها الأساسية والتحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية ، وهذا مثل الزر الأول في القميص الذي يتم وضعه بشكل خاطئ ".
وأضاف: إذا لم تضغط الولايات المتحدة الفرامل ، واستمرت في التسارع في المسار الخاطئ فلا يمكن لأي حاجز ان يمنع الانحراف عن المسار ، والذي سيصبح صراعًا ومواجهة " .
وردًا على سؤال عما اذا كان من الممكن أن تتخلى الصين وروسيا عن الدولار واليورو من أجل التجارة الثنائية ، أجاب "تشين": يتعين على الدول استخدام أي عملة فعالة وآمنة وذات مصداقية.
وأردف: لا ينبغي أن تكون العملات الورقية لفرض عقوبات احادية الجانب ، ناهيك عن أن تكون قناعًا للتنمر إو الإكراه.
وكانت العلاقات بين الدولتين قد توترت منذ سنوات بشان عدد من القضايا، بما في ذلك تايوان والتجارة والحرب في أوكرانيا، لكنها ساءت بعد الجدل المتعلق ببالون قالت الولايات المتحدة أنه جهاز تجسس صيني وتم إسقاطه الشهر الماضي.