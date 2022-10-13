تهديدٌ بوجود قنبلة على طائرة ركاب في إنجلترا.. ومقاتلات سلاح الجو تتدخل

كشفت وسائل إعلام محلية، أنه تم الإبلاغ عن تهديد بوجود قنبلة على طائرة ركاب تابعة لشركة "جيت 2"، كانت متوجهة من دالامان إلى مانشستر بإنجلترا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد هبطت الطائرة في مطار ستانستيد برفقة طائرات حربية؛ فيما أعلنت شرطة إسيكس أنه لم يتم العثور على أي تهديدات على متن الطائرة.
من جهتها أكدت شركة الطيران البريطانية "جيت 2" الحادث، في بيان على تويتر، وأكدت أن الرحلة "إل. إس. 922" من دالامان إلى مانشستر، تم تحويلها إلى مطار ستانستيد في لندن تحت إدارة مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة.
وحسب الصحيفة، رافقت طائرتان حربيتان بريطانيتان من طراز تايفون، طائرة الركاب التي تم تحويل مسارها بسبب تهديد بوجود قنبلة.
وتم إجلاء الركاب من الطائرة التي هبطت بأمان وتم تفتيش الطائرة.
وقال متحدث باسم مطار ستانستيد: "هبطت الطائرة بأمان وتوقفت بعيدًا عن صالة الركاب الرئيسية. وتم إغلاق المدرج لفترة قصيرة ولكن أعيد فتحه الآن".
وبعد التحقيقات على متن الطائرة، أعلنت شرطة إسيكس أنه لم يتم العثور على قنابل.