تهديدٌ بوجود قنبلة على طائرة ركاب في إنجلترا.. ومقاتلات سلاح الجو تتدخل

من جهتها أكدت شركة الطيران البريطانية "جيت 2" الحادث، في بيان على تويتر، وأكدت أن الرحلة "إل. إس. 922" من دالامان إلى مانشستر، تم تحويلها إلى مطار ستانستيد في لندن تحت إدارة مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة.