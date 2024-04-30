"الأونروا": إسرائيل أرجعت 225 جثمانًا إلى غزة في 3 حاويات

وقال "لازاريني": "إن الإسرائيليين يغلقون المعابر على نحو متكرر؛ لأنهم يتخلّصون من المحتجزين المفرج عنهم، أو يلقون في بعض الأحيان بالجثامين التي تنقل إلى إسرائيل، وتعاد إلى قطاع غزة".