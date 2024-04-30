"الأونروا": إسرائيل أرجعت 225 جثمانًا إلى غزة في 3 حاويات

أفادت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جولييت توما، بأن الاحتلال الإسرائيلي أرجع 225 جثمانًا لفلسطينيين إلى غزة في 3 حاويات منذ ديسمبر.
وأضافت "جولييت توما": أن هذه الجثامين نقلت إلى السلطات الصحية المحلية لدفنها؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبّينت أنه لم تتوافر لديها تفاصيل عن ظروف وفاتهم، وأن التحقيق ليس من اختصاص "الأونروا".
من جانبه أوضح المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني، أنّ نقل الجثامين والمحتجزين من إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الرئيسي، يعرقل وصول المساعدات.
وقال "لازاريني": "إن الإسرائيليين يغلقون المعابر على نحو متكرر؛ لأنهم يتخلّصون من المحتجزين المفرج عنهم، أو يلقون في بعض الأحيان بالجثامين التي تنقل إلى إسرائيل، وتعاد إلى قطاع غزة".