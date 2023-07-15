سفينة تبحر من جيبوتي والهدف سحب مليون برميل نفط من خزان صافر

وفي حال حصل تسرّب من "صافر"، فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار؛ بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيًّا واقتصاديًّا وإنسانيًّا.