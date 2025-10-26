مقتل 5 جنود باكستانيين و25 مسلحًا في اشتباكات حدودية مع أفغانستان وسط تصاعد التوتر

في تصعيد جديد للتوترات الحدودية بين باكستان وأفغانستان، أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل خمسة من جنوده في اشتباكات عنيفة مع مسلحين حاولوا التسلل من الأراضي الأفغانية، مؤكدًا في المقابل مقتل 25 مسلحًا خلال العمليات التي جرت يومي الجمعة والسبت في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية على الحدود الشمالية الغربية.