مجلس الأمن الدولي يُدين الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المُسَيّرة على ميناء الضبة النفطي

وشدد الأعضاء على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني؛ داعين الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والانخراط بشكل بنّاء في الجهود لتجديد هدنة.