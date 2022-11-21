"خارجية مجموعة السبع" يدينون قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي

وأوضح الوزراء في بيانٍ نشرته الحكومة البريطانية، أن إطلاق هذا الصاروخ انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يؤكد - إلى جانب وجود أدلة على الأنشطة النووية الجارية - تصميم كوريا الشمالية على تطوير وتنويع أسلحتها النووية وقدراتها الصاروخية، الأمر الذي سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة.