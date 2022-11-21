"خارجية مجموعة السبع" يدينون قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي

أدان وزراء خارجية مجموعة السبع، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، قيام كوريا الشعبية الديمقراطية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بتاريخ 18 نوفمبر 2022.
وأوضح الوزراء في بيانٍ نشرته الحكومة البريطانية، أن إطلاق هذا الصاروخ انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يؤكد - إلى جانب وجود أدلة على الأنشطة النووية الجارية - تصميم كوريا الشمالية على تطوير وتنويع أسلحتها النووية وقدراتها الصاروخية، الأمر الذي سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى العودة إلى ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والامتثال الكامل لها، بالإضافة إلى الامتثال الكامل لجميع الالتزامات القانونية الصادرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.