الثالث في الكاريبي.. استهداف أمريكي لقارب تهريب مخدرات

وأثار نشر الجيش الأمريكي ثماني سفن حربية وغواصة نووية، إضافة إلى عشر طائرات مقاتلة إلى بورتوريكو، استنكارًا واسعًا في أمريكا اللاتينية، مع مخاوف من استهداف فنزويلا. كما أثارت العمليات جدلًا واسعًا حول شرعيتها، خصوصًا أن القانون الأمريكي لا يفرض عقوبة الإعدام على الاتجار بالمخدرات.