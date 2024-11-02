قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًّا في الضفة الغربية

وأكّد نادي الأسير أنّ عدد حالات الاعتقال منذ بدْء حرب الإبادة المستمرّة والعدوان الشامل على قطاع غزة، والمستمر منذ أكثر من عام، بلغ أكثر من 11500 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، لافتًا النظرَ إلى أن المعطيات المتعلّقة بحالات الاعتقال تتضمّن المعتقلين من الضفة الغربية دون غزة، التي تقدّر أعدادهم بالآلاف، ويرفض الاحتلالُ الإفصاحَ عن عددهم للمنظمات الدولية.