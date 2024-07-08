قوبلت بانتقاد الإسرائيليين.. ما شروط "نتنياهو" لوقف إطلاق النار في غزة وتبادُل الأسرى؟

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد وضع "نتنياهو" ثلاثة شروط رئيسية، لا يمكن التخلي عنها في المفاوضات التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء المقبل. الشرط الأول هو أن يسمح أي اتفاق لإسرائيل بالعودة للقتال إلى أن تتحقق أهداف الحرب كلها. والشرط الثاني هو الحصول على ضمانات بعدم السماح بتهريب أسلحة إلى "حماس" عبر الحدود المصرية مع غزة. والشرط الثالث منع عودة المسلحين إلى شمال غزة.