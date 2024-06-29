غزة.. عشرات الشهداء والمصابين في اليوم الـ267 من عدوان الاحتلال

وتواصل قواتُ الاحتلال الإسرائيلي عدوانَها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.