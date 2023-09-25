الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، منذ قليل، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تضمّن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح؛ حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبارًا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.
وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير، فيكون تلقّي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرًا.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة: إن الهيئة أصدرت قرارها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.