الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.