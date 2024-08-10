مستشفيات غزة: استشهاد العديد من جرحى مجزرة مدرسة التابعين لنقص الأدوية

من جانبه، أكّد الدفاع المدني الفلسطيني أن مجزرة مدرسة "التابعين" هي ثالث أكبر مجزرة اُرتكبت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد مجزرة المستشفى الأهلي العربي والمواصي بمدينة خان يونس- جنوب قطاع غزة، التي استُشهد فيهما أكثر من ألف فلسطيني، مؤكداً أن الطواقم الطبية مازالت تواصل البحث عن مفقودين تحت رُكام المدرسة التي تعرّضت للقصف، وبذلك يرتفع عدد مراكز الإيواء التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع مطلع أكتوبر الماضي، إلى 176 مركزاً؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين.