مديرة الخدمة السرية تخسر منصبها لفشلها في منع محاولة اغتيال "ترامب"

وتواجه الخدمة السرية، المسؤولة عن حماية الرؤساء الأمريكيين الحاليين والسابقين، أزمة بعد أن تمكن مسلح من إطلاق النار على "ترامب" من سطح مبنى صناعي مطل على التجمع الخارجي في بتلر، بنسلفانيا في 13 يوليو، كما تواجه الخدمة السرية تحقيقات من عدة لجان برلمانية ومراقب داخلي في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الهيئة الأم للوكالة، بشأن أدائها، ودعا الرئيس جو بايدن، الذي أنهى حملته الانتخابية لإعادة انتخابه، إلى إجراء مراجعة مستقلة.