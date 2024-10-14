"بايدن" يبلغ إيران: أي محاولة لاغتيال ترامب سيعتبر بمثابة عمل حربي

ونجا ترامب من محاولة اغتيال واحدة في تجمع حاشد في يوليو، وأحبط جهاز الخدمة السرية محاولة أخرى في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا في سبتمبر، فيما افترض ترامب أن المحاولات قد تكون مرتبطة بإيران، وهي ادعاءات لم يتم التحقق منها من قبل السلطات.