9 قتلى في هجمات غامضة بإيران.. وأصابع الاتهام تتجه لقوات الأمن

قتل مسلحون على متن دراجات نارية تسعة أشخاصٍ في إيران؛ بينهم طفلان في هجماتٍ غامضة، بينما تتصاعد الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني؛ في ذكرى حملة القمع الدموية لتظاهرات عام 2019.
وقالت منظمة "هنكاو" الحقوقية، التي تتخذ من أوسلو مقراً، إن متظاهراً قُتل في بوكان، بعدما أفادت بمقتل 10 أشخاص على الأقل في معارك شوارع في غرب إيران.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات، وتزامناً مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على حراكٍ شعبي واسع عام 2019 احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود حينها.
وفي واحدٍ من أسوأ أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات، قتل مهاجمون على درّاجات نارية سبعة أشخاص بالرصاص، بينهم امرأة وطفلان يبلغان من العمر 9 و13 عاماً، في مدينة إيذه الواقعة غرب إيران.