9 قتلى في هجمات غامضة بإيران.. وأصابع الاتهام تتجه لقوات الأمن

وقالت منظمة "هنكاو" الحقوقية، التي تتخذ من أوسلو مقراً، إن متظاهراً قُتل في بوكان، بعدما أفادت بمقتل 10 أشخاص على الأقل في معارك شوارع في غرب إيران.