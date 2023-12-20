"ماكرون" يدعو إلى هدنة إنسانية: محاربة الإرهاب لا تعني "تدمير كل شيء في غزة"

وأكد أن رد فرنسا كان "متسقًا" و"عادلاً"، مع الاعتراف بأنها "لا ترضي أيًا من الطرفين"، مضيفًا: "أعتقد أنها تتوافق مع تاريخنا الدبلوماسي وقيمنا ومصالحنا".