وصفته بـ "المشين".. "الأونروا" تدين قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطتها

وفي التفاصيل، قالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".