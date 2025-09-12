استشهاد 25 فلسطينيًا بغارات إسرائيلية على غزة

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا عسكريًا جديدًا في قطاع غزة، حيث استشهد (25) فلسطينيًا، وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.