استشهاد 25 فلسطينيًا بغارات إسرائيلية على غزة

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا عسكريًا جديدًا في قطاع غزة، حيث استشهد (25) فلسطينيًا، وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.
وترافقت الغارات مع تصاعد عمليات نسف وتدمير منازل وممتلكات المدنيين، خصوصًا في مدينة غزة، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.
وفي تفاصيل القصف، أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة وسط القطاع، بوصول ثلاثة شهداء و(38) إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات للفلسطينيين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، إلى جانب استهدافات متفرقة وسط القطاع.