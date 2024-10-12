الحوثيون يعلنون تعليق عملياتهم العسكرية في الملاحة الدولية

أعلنت جماعة الحوثيين تعليق هجماتها العسكرية التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وبحر العرب. جاء هذا الإعلان في ظل توترات إقليمية متزايدة واستمرار الحرب في غزة، حيث كانت الجماعة تستخدم الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة لدعم الفلسطينيين من خلال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة نحو موانئها.
الهجمات الحوثية التي بدأت منذ نوفمبر الماضي أدت إلى تعطيل حركة الملاحة في الممرات المائية الحيوية، خاصة في مضيق باب المندب. وأكدت تقارير دولية أن الحوثيين كانوا يديرون عملياتهم عبر مركز تنسيق يُضفي طابعًا مؤسسيًا على هجماتهم، مما أدى إلى تدخّل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تم تنفيذ ضربات على مواقع الحوثيين بهدف حماية الملاحة الدولية.
تعليق هذه العمليات قد يكون نتيجة للضغوط الدولية المتزايدة، مع تكثيف التحركات العسكرية لحماية السفن التجارية وضمان سلامة الممرات البحرية .