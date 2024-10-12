الحوثيون يعلنون تعليق عملياتهم العسكرية في الملاحة الدولية

الهجمات الحوثية التي بدأت منذ نوفمبر الماضي أدت إلى تعطيل حركة الملاحة في الممرات المائية الحيوية، خاصة في مضيق باب المندب. وأكدت تقارير دولية أن الحوثيين كانوا يديرون عملياتهم عبر مركز تنسيق يُضفي طابعًا مؤسسيًا على هجماتهم، مما أدى إلى تدخّل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تم تنفيذ ضربات على مواقع الحوثيين بهدف حماية الملاحة الدولية.