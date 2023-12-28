مصر لم تتلق أي ردود من الأطراف على مبادرتها لإنهاء حرب غزة

وأوضح أن مصر طرحت بالفعل إطارًا لمقترح في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.