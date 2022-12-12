"الاتحاد الأوروبي" يفرض عقوبات على 20 مسؤولاً وكيانًا إيرانيًا بينها التلفزيون الرسمي

أدرج الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 20 مسؤولاً وكيانًا إيرانيًا، بينها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في قوائم العقوبات ضد طهران، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن العقوبات الجديدة تأتي بسبب التورط في التعامل "العنيف" مع التظاهرات الأخيرة بإيران، والتي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها في منتصف سبتمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاف أيضًا 4 أفراد و4 كيانات إيرانية إلى قائمة العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وذكر الاتحاد أن العقوبات تأتي في ضوء تورط هؤلاء الأفراد والكيانات في تطوير وتسليم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وأضاف البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد ومنع الأموال أو الموارد الاقتصادية عن المدرجة أسماؤهم في القوائم.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران في بيان، الاثنين، إلى وقف نشاطات زعزعة الاستقرار الإقليمي السياسية والعسكرية.
وتحدث البيان الختامي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار اليمن ولبنان وسوريا والعراق، وطالب بوقف "سائر الأعمال ومحاولات تهديد أمن وحرية الملاحة والطرقات البحرية في منطقة الخليج".
كما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تخصيص ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبًا خلال ما يقرب من 10 أشهر من الحرب.
وقال المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، إن من الممكن تخصيص المزيد لصالح الصندوق لاحقًا.
وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات "صارمة للغاية" على إيران.
وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد: "سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية". وقال "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".
وأفادت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري.
وقالت للصحافيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصًا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء".
وتابعت: "هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضًا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية (للاعترافات)".
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، للاتفاق على فرض مزيدٍ من العقوبات على روسيا وإيران، وتخصيص ملياري يورو إضافية 2.11 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بأسلحة.
وناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وفرضت نيوزيلندا عقوبات على 22 مسؤولاً إيرانيًا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي، حيث شملت العقوبات النيوزيلندية مسؤولين إيرانيين أيضًا رئيس شرطة الأخلاق.
وكانت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، قد أعلنت السبت، أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصًا وكيانات بإيران، ردًا على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".
وقالت وونغ في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فردًا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عامًا) خلال احتجازها في سبتمبر الماضي، وفق رويترز.