أسلحة ونيران وتدمير.. قتلى مدنيون في اشتباكات مليشياوية بطرابلس

وتساءل "الصادق" إن كانت هناك جهة أو شخص قادر على إيقاف ما يحدث في عاصمة ليبيا، مردفًا أن الليبيين لم يجنوا من المسيطرين على مؤسسات طرابلس سوى قضايا الفساد بينما يتساقط الضحايا، وشدد على أنه لا بديل سوى إنهاء فوضى السلاح وقيام مؤسسة عسكرية موحدة في كل بقاع البلاد.