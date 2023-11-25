هجوم بطائرة بدون طيار يستهدف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

أعلن مسؤولٌ دفاعي أمريكي، اليوم السبت، أن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرّضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها "إيرانية"، في المحيط الهندي.
وقال المسؤول لوسائل إعلام أمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار أثناء وجودها في المياه الدولية".
وأضاف، وفق وكالة "سبوتنيك": "الطائرة المسيرة هي من طراز "شاهد-136"، وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث".
وأكد المسؤول الدفاعي الأمريكي أن "الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها".