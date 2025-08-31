الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعيد حل الدولتين للواجهة.. هل يوقف المسار الدبلوماسي التصعيد في غزة؟

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غضباً شديداً في إسرائيل والولايات المتحدة بقراره الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما دفع دولاً غربية أخرى مثل بريطانيا وكندا لاتباع خطاه، كرد فعل على الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوزت حصيلة القتلى 63 ألف فلسطيني منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ويرى ماكرون أن السلام الدائم لإسرائيل يتطلب دولة فلسطينية، محذراً من أن الاحتلال والتهجير لن يجلبا الأمن، بل يعززان العزلة الدولية، وهذا التحرك يعيد حل الدولتين إلى قلب الجهود الدبلوماسية، وسط رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التام لفكرة الدولة الفلسطينية وتوسيع عملياته العسكرية.