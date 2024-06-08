بعد إدراج جيش الاحتلال بـ"قائمة العار".. ردود فعل إسرائيلية غاضبة ونتنياهو يهاجم الأمم المتحدة

وكانت الأمم المتحدة أضافت الجيش الإسرائيلي إلى قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، التي يطلق عليها وصف "قائمة العار"، على خلفية الحرب التي تشنُّها على قطاع غزة، المرفقة بالتقرير السنوي المقدم من مكتب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش"، الذي يوثّق انتهاكات الحقوق ضد الأطفال في النزاعات المسلّحة، وسيصار إلى تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 14 يونيو الجاري.