مقتل 10 بينهم 8 من أفراد الأمن وإصابة 34 في هجمات بمنطقة داغستان الروسية

وقتل ضابط شرطة آخر في تبادل لإطلاق النار عند مركز للشرطة في محج قلعة على بعد نحو 125 كيلومترا إلى الشمال على امتداد ساحل بحر قزوين والمدينة الرئيسية في داغستان وهي منطقة تسكنها أغلبية مسلمة في جنوب روسيا.