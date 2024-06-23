مقتل 10 بينهم 8 من أفراد الأمن وإصابة 34 في هجمات بمنطقة داغستان الروسية

أفادت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الداخلية، الأحد، بمقتل 10 بينهم 8 من أفراد الشرطة وإصابة 34 في هجمات في منطقة داغستان شمال القوقاز الروسي.
وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية في منطقة داغستان بإقليم شمال القوقاز الروسي إن مسلحين فتحوا النار على كنيس يهودي وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة الأحد ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم ضابطا شرطة.
وذكرت تقارير أن ضابطاً وقساً قُتلا عندما أطلقت أعيرة نارية على كنيس يهودي وكنيسة في ديربنت، موطن طائفة يهودية قديمة في القوقاز وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
وقالت الوزارة "مجهولون فتحوا نيران أسلحة آلية على كنيس يهودي وكنيسة. قُتل ضابط شرطة وأصيب آخر"، وفقاً للعربية نت.
وذكرت وكالات أنباء روسية أن النيران اشتعلت في الكنيس بعد الهجوم. ولاذ المهاجمون بالفرار في سيارة.
وقتل ضابط شرطة آخر في تبادل لإطلاق النار عند مركز للشرطة في محج قلعة على بعد نحو 125 كيلومترا إلى الشمال على امتداد ساحل بحر قزوين والمدينة الرئيسية في داغستان وهي منطقة تسكنها أغلبية مسلمة في جنوب روسيا.
وأفادت تقارير في وقت لاحق باندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية في شوارع محج قلعة.