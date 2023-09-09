الاستخدام الرسمي الأول للاسم.. "مودي" يظهر في قمة العشرين بلافتة "بهارات" بدل "الهند"

بعد الإعلان مؤخرًا عن رغبة السلطات الهندية في تغيير الاسم بالبلاد من "الهند" إلى "بهارات"، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأحزاب السياسية المعارضة؛ ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي، وأمامه لافتة "بهارات" بدلًا من الهند للتعريف بدولته.