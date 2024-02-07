الجامعة العربية تندد بنيّة الرئيس الأرجنتيني نقل سفارة بلاده إلى القدس

ونقل المتحدث عن أبوالغيط رفضه الكامل لموقف الرئيس الأرجنتيني الذي "يمثل انحرافاً غير مرحّب به عن سياسة بلاده التقليدية المتوازنة حيال القضية الفلسطينية، وتأكيده على أن هذا النهج يعكس تماهياً مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخاً من مواقف دول الجنوب التي تُدافع عن الحق الفلسطيني وتُعلي من قيمة القانون الدولي".