"حادثة الحدود" تتفاعل بتسليم "جثمان الجندي المصري" للقاهرة.. قناة إسرائيلية تتحدث

وقالت "القناة 12" بالتلفزيون الإسرائيلي، إن إسرائيل أعادت جثة الجندي إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث، موضحة أن ذلك يعود إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، على الرغم من النتائج المأساوية للهجوم وعدم وجود سبب أمني لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة.