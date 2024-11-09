موجة ردود فعل بعد وقوع فريق توس مكابي برلين اليهودي الألماني تحت طائلة "الغضب"

وأضاف: "إذا تم التأكد من أن أحد اللاعبين شارك في تصريحات معادية للسامية، فمن المؤكد أنه لن يكون موجودًا في النادي بعد الليلة"، وأشار إلى أن النادي لديه قوانين واضحة تستبعد معاداة السامية.