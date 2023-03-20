الأمم المتحدة: الجفاف أودى بحياة 43 ألف صومالي العام الماضي

أفاد تقرير أممي جديد نشر اليوم (الاثنين) بأن نحو 43 ألف شخص لقوا حتفهم، وسط أطول موجة جفاف مسجلة في الصومال، العام الماضي، وأن نصفهم على الأرجح من الأطفال، وهذه أول حصيلة رسمية يعلَن عنها إثر موجة الجفاف التي اجتاحت أجزاء كبيرة من القرن الأفريقي، حيث يتوقع وفاة ما لا يقل عن 18000 شخص في الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام.
وأوضح التقرير الذي أصدرته "منظمة الصحة العالمية" و"وكالة الأطفال" التابعة للأمم المتحدة، وأعدّته كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن الأزمة الحالية لم تنته بعدُ، حيث يعاني الصومال وإثيوبيا وكينيا من شح في الأمطار للموسم السادس على التوالي، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى تعقيد أزمة المجاعة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وحذّر بعض مسؤولي الشؤون الإنسانية والمناخ، هذا العام، من أن الأمور أسوأ مما كانت عليه في مجاعة عام 2011 بالصومال، التي أدت إلى وفاة ربع مليون شخص.