الأمم المتحدة: الجفاف أودى بحياة 43 ألف صومالي العام الماضي

أفاد تقرير أممي جديد نشر اليوم (الاثنين) بأن نحو 43 ألف شخص لقوا حتفهم، وسط أطول موجة جفاف مسجلة في الصومال، العام الماضي، وأن نصفهم على الأرجح من الأطفال، وهذه أول حصيلة رسمية يعلَن عنها إثر موجة الجفاف التي اجتاحت أجزاء كبيرة من القرن الأفريقي، حيث يتوقع وفاة ما لا يقل عن 18000 شخص في الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام.